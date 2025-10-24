Nuovo portavoce per il Forum 120 mila sedi scelta che piace a Meloni Cercansi veri leader
Il perimetro della società civile meloniana si va allargando. Dopo la fitta interlocuzione che la premier è riuscita a costruire con Confindustria,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
