Nuovo parcheggio a raso in piazzale della Libertà | in arrivo altri 26 posti auto per decongestionare il traffico

ANCONA- Un nuovo parcheggio a raso in piazzale della Libertà, a ridosso del comando dei Vigili del Fuoco per decongestionare il traffico urbano. La giunta comunale, nel corso della seduta di ieri, giovedì 23 ottobre, ha esaminato la soluzione ed ha approvato il Documento di indirizzo alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nuovo parcheggio in Valpolcevera, come verrà regolato: le ipotesi tra chiusure e divieti https://ift.tt/G34Jcha https://ift.tt/CU6yOfg - X Vai su X

Comune di Soriano nel Cimino. . Avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio a via del Giardino a Soriano nel Cimino - facebook.com Vai su Facebook

Dal parcheggio dell'ex stadio al centro in pochi passi: il Comune valuta un nuovo passaggio pedonale verso piazzale Europa - Mettere in collegamento il parcheggio dell'ex stadio di via Roma con piazzale Europa: è l'ambizioso obiettivo che si è dato il Comune per rendere più accessibile uno dei parcheggi più ... Scrive ilgazzettino.it

Piazzale Goisis: luogo di memoria vicino al nuovo stadio - Foto e video - Nuove geometrie di pietra, alberi e porzioni di prato disegnano lo spazio pubblico che un tempo era un parcheggio asfaltato. Riporta ecodibergamo.it

Inaugurato il nuovo piazzale Goisis, luogo di memoria accanto allo stadio - È stato inaugurato sabato mattina 12 aprile il nuovo piazzale Goisis antistante il Lazzaretto, realizzato grazie alla convenzione tra Comune di Bergamo e Atalanta per il progetto di ... Si legge su bergamonews.it