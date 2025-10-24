Nuovo ossario a Sterpeto Archittetura per dare luce | Presto un altro speculare
GROSSETO Grandi numeri per quanto riguarda il nuovo fabbricato adibito a ossario e loculario all’interno del cimitero comunale di Sterpeto. Adiacente alla struttura principale, ovviamente collegato dall’interno, ma entrando da un altro cancello nell’area situata oltre il tempio crematorio esistente. Si tratta di un intervento importante che costituisce la prima fase di un progetto più ampio, che porterà alla realizzazione di un secondo blocco speculare in futuro. 2,7 milioni di euro, completamente sostenuti dalla società in house del Comune di Grosseto Sistema che potrà ospitare 972 loculi e 976 colombari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SANT'ANNA DI STAZZEMA, : INCONTRO TRA MINISTERO DELLA DIFESA, COMUNE DI STAZZEMA E PARCO NAZIONALE DELLA PACE Lavori imminenti al Monumento Ossario di Sant’Anna, luogo simbolo della strage di Sant’Anna di Stazzema, a seguito - facebook.com Vai su Facebook
La nuova veste di una delle piazze più iconiche del centro di #Milano. Che ne pensate? Ora su https://milanocittastato.it/news/piazza-santo-stefano-sara-pedonale/… #piazzasantostefano #ossario #areaC - X Vai su X
Nuovo ossario a Sterpeto. Archittetura per dare luce: "Presto un altro speculare" - Il direttore Paolini: "Costruiremo un fabbricato uguale a questo appena inaugurato". lanazione.it scrive
Cimitero di Sterpeto, inaugurato il nuovo ossario: ospita 972 loculi e 976 colombari - Inaugurato al cimitero di Sterpeto di Grosseto il nuovo ossario: ecco le caratteristiche della struttura realizzata da Sistema ... Riporta msn.com
Il cimitero di Sterpeto si rinnova con una struttura all’avanguardia - I loculi e i colombari sono già disponibili per la concessione, che può essere richiesta direttamente presso il cimitero di Sterpeto o negli uffici di Sistema, in via Monte Rosa 12 a Grosseto. Lo riporta corrieredimaremma.it