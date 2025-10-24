Nuovo ossario a Sterpeto Archittetura per dare luce | Presto un altro speculare

GROSSETO Grandi numeri per quanto riguarda il nuovo fabbricato adibito a ossario e loculario all’interno del cimitero comunale di Sterpeto. Adiacente alla struttura principale, ovviamente collegato dall’interno, ma entrando da un altro cancello nell’area situata oltre il tempio crematorio esistente. Si tratta di un intervento importante che costituisce la prima fase di un progetto più ampio, che porterà alla realizzazione di un secondo blocco speculare in futuro. 2,7 milioni di euro, completamente sostenuti dalla società in house del Comune di Grosseto Sistema che potrà ospitare 972 loculi e 976 colombari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

