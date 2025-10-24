Nuovo McDonald’s | aperta ricerca per 50 posizioni di lavoro

Proseguono a ritmo serrato i lavori di costruzione del nuovo McDonald’s all’ingresso di Montecchio, nella rotatoria tra la Provinciale 28 e Strada Barco: in queste ore si stanno installando le vetrate. Si prevede che il ristorante avrà un grande successo, in quanto unico esistente tra Reggio e Parma; il nuovo ristorante avrà più di un centinaio di posti a sedere, il servizio McDrive e il McCafè. Per questo in vista dell’apertura, prevista per dicembre, il gestore è alla ricerca di 50 persone: un’offerta di posti di lavoro rivolta in particolare ai giovani della Val D’Enza. La notizia è stata confermata da Giacomo Castagnetti, manager della società che gestirà il locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

