Nuovo Codice dello Spettacolo e riequilibrio territoriale a Napoli incontro promosso dall’Agis
“Il nuovo codice per lo Spettacolo dal vivo” è il titolo dell’incontro programmato a Napoli, lunedì 27 ottobre alle ore 10 presso la Multisala Filangeri, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione degli 80 anni dell’Agis, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Organizzato dall’Unione Regionale Agis Campania, di concerto con le Unioni Regionali Agis di Puglia e Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, l’evento accoglie le riflessioni dei maggiori rappresentanti dello Spettacolo italiano sui contenuti del Decreto Legislativo di riassetto dell’intervento pubblico per il settore, attuativo della Legge 1062022 – “Codice dello Spettacolo”, e in particolare sul tema del riequilibrio territoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Consultazione pubblica sul nuovo Codice di comportamento dei dipendenti Il Comune di Novi di Modena, insieme all’Unione delle Terre d’Argine, ha avviato il percorso di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti, documento che definisce - facebook.com Vai su Facebook
Mit, con il nuovo Codice della strada 119 morti in meno. Incidenti mortali scendono da 1.052 a 968 #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X