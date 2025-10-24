Nuovo Codice dello Spettacolo e riequilibrio territoriale a Napoli incontro promosso dall’Agis

Ildenaro.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il nuovo codice per lo Spettacolo dal vivo” è il titolo dell’incontro programmato a Napoli,  lunedì 27 ottobre  alle ore 10 presso la  Multisala Filangeri, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione degli 80 anni dell’Agis, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Organizzato dall’Unione Regionale Agis Campania, di concerto con le Unioni Regionali Agis di Puglia e Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, l’evento accoglie le riflessioni dei maggiori rappresentanti dello Spettacolo italiano sui contenuti del Decreto Legislativo di riassetto dell’intervento pubblico per il settore, attuativo della Legge 1062022 – “Codice dello Spettacolo”, e in particolare sul tema del riequilibrio territoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Nuovo160codice160dello160spettacolo Riequilibrio Territoriale Napoli