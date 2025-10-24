Nuovo Codice dello Spettacolo e riequilibrio territoriale a Napoli incontro promosso dall’Agis

“Il nuovo codice per lo Spettacolo dal vivo” è il titolo dell’incontro programmato a Napoli, lunedì 27 ottobre alle ore 10 presso la Multisala Filangeri, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione degli 80 anni dell’Agis, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Organizzato dall’Unione Regionale Agis Campania, di concerto con le Unioni Regionali Agis di Puglia e Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, l’evento accoglie le riflessioni dei maggiori rappresentanti dello Spettacolo italiano sui contenuti del Decreto Legislativo di riassetto dell’intervento pubblico per il settore, attuativo della Legge 1062022 – “Codice dello Spettacolo”, e in particolare sul tema del riequilibrio territoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it