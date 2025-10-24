Nuovo appuntamento con  Tipicamente Chiavari il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorio

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici e locali organizzato da Confesercenti Genova in collaborazione con Assoartisti, che, come ogni quarto fine settimana del mese, propone eccellenze enogastronomiche liguri e prodotti di stagione. Appuntamento sabato 25 e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it



