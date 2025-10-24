Nuovo appuntamento con Quarto Grado | le anticipazioni

Venerdì 24 ottobre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Chi indaga sta cercando di capire se l’intreccio di soldi e potere che è alla base del cosiddetto ‘ sistema Pavia’ possa riscrivere la verità della trama del giallo di Garlasco. Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. 🔗 Leggi su 361magazine.com

