Nuovo anno accademico per l’Università delle Tre Età di Castelsangiovanni | Percorso formativo e umano

Nuovo anno accademico per l'Università delle Tre Età di Castelsangiovanni, che ha presentato ufficialmente il calendario delle attività 2025-2026.«Un programma ricco e variegato quello proposto quest'anno - scrivono gli organizzatori - che conferma l'Unitre come punto di riferimento fondamentale.

