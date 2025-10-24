Nuovo allenatore Juve, quel tecnico svincolato è un’opzione concreta per la panchina bianconera se il croato non dovesse invertire la rotta. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo e un nome nuovo che spunta all’orizzonte come possibile scommessa per il futuro. Il destino di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è appeso a un filo sottilissimo e, mentre la società ufficialmente fa quadrato attorno al tecnico, iniziano a circolare le prime, concrete ipotesi per l’eventuale successione. Come riportato dal QS (Quotidiano Sportivo), in caso di ribaltone, Damien Comolli potrebbe sorprendere tutti, puntando su un tecnico giovane ed emergente, attualmente libero sul mercato: Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Comolli potrebbe scommettere su di lui in caso di ribaltone in panchina! Il nome che può prendere quota