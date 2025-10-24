Nuovi parcheggi a San Saba e Rodia Patrimonio Messina Spa alla ricerca dei terreni

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Patrimonio Messina S.p.A. ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per individuare delle aree private lungo la litoranea nord fra Rodia e Santo Saba e nelle zone limitrofe da adibire a parcheggio ad uso pubblico per consentire l’incremento temporaneo, per il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

