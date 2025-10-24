Nuovi parcheggi a San Saba e Rodia Patrimonio Messina Spa alla ricerca dei terreni

La Patrimonio Messina S.p.A. ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per individuare delle aree private lungo la litoranea nord fra Rodia e Santo Saba e nelle zone limitrofe da adibire a parcheggio ad uso pubblico per consentire l’incremento temporaneo, per il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

