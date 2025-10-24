Nuovi esami Garlasco la clamorosa notizia e le prime parole di Sempio

Thesocialpost.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso che ha sconvolto l’Italia torna al centro dell’attenzione giudiziaria con una novità inattesa. Nella giornata di oggi, all’ Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli a Milano, è in corso una ispezione corporale su Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso. L’iniziativa è stata disposta dalla consulente della Procura di Pavia, professoressa Cristina Cattaneo, e rappresenta un passaggio cruciale nella nuova fase delle indagini. Sempio, accompagnato dai suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotto, e dal consulente tecnico Armando Palmeggiani, è arrivato in istituto nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

nuovi esami garlasco la clamorosa notizia e le prime parole di sempio

© Thesocialpost.it - “Nuovi esami”. Garlasco, la clamorosa notizia e le prime parole di Sempio

Scopri altri approfondimenti

nuovi esami garlasco clamorosaGarlasco News, Andrea Sempio convocato a Milano per nuovi esami - Andrea Sempio oggi è stato convocato a Milano dalla dottoressa Cattaneo per nuovi esami: le ultime news sul caso di Garlasco ... Secondo ultimenotizieflash.com

nuovi esami garlasco clamorosaGarlasco, bomba di Nuzzi: "Sempio convocato per nuovi esami" - Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale5, rivela che ... Segnala iltempo.it

nuovi esami garlasco clamorosaGarlasco, Andrea Sempio convocato per nuovi esami: «Ispezioni su tutto il corpo». Cosa sta succedendo - Andrea Sempio è stato convocato in Procura oggi, 24 ottobre, per nuovi esami a sorpresa. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Esami Garlasco Clamorosa