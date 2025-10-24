Nei mesi scorsi il Comune della Spezia ha emesso un bando di concorso per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale, la segreteria Uil Fpl della Spezia con a capo Massimo Bagaglia, in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di formazione professionale della Spezia, leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi dedicati, si è immediatamente attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che si stanno cimentando nella preparazione sia di questo e sia di altri concorsi per lo stesso profilo attivi su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa di formazione e preparazione, si terrà a Santo Stefano Magra, nella Sala Corsi messa a disposizione da Cmd Formazione di viale Pozzoli, di fronte al Comando della polizia locale nelle giornate 28, 30, 31 ottobre e 3 novembre per un totale di 20 ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi agenti di polizia locale. Via al corso di preparazione per partecipare alla selezione