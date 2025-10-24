Nuovi agenti di polizia locale Via al corso di preparazione per partecipare alla selezione

Nei mesi scorsi il Comune della Spezia ha emesso un bando di concorso per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale, la segreteria Uil Fpl della Spezia con a capo Massimo Bagaglia, in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di formazione professionale della Spezia, leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi dedicati, si è immediatamente attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che si stanno cimentando nella preparazione sia di questo e sia di altri concorsi per lo stesso profilo attivi su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa di formazione e preparazione, si terrà a Santo Stefano Magra, nella Sala Corsi messa a disposizione da Cmd Formazione di viale Pozzoli, di fronte al Comando della polizia locale nelle giornate 28, 30, 31 ottobre e 3 novembre per un totale di 20 ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

