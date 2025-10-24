Nuove tariffe Amt Forza Italia | Anziani tartassati intervenga il garante

Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in Comune, contesta le nuove tariffe di Amt e chiede l'intervento del garante dei diritti degli anziani. Nelle ultime ore anche le sigle sindacali dei pensionati avevano puntato il dito sulla gratuità fissata per gli over 70 ma solo con un Isee pari o. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

