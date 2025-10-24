Nuove sanzioni alla Russia Putin risponde all’Occidente | Atto ostile ma inutile

Nuove sanzioni sul petrolio, l’annullamento (o rinvio) del vertice di Budapest e le nuove misure europee. Il confronto tra l’Occidente e la Russia sembra aver imboccato una brusca svolta nella giornata di ieri, ma ad ascoltare le parole del Presidente russo Vladimir Putin sembra proprio non essere così. Parlando ieri sera al termine del Congresso della Società geografica russa, Putin ha risposto alle domande dei giornalisti fornendo la visione ufficiale del Cremlino sulle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall’Ue, oltre che sull’annullamento del summit di Budapest. Le parole dello Zar. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nuove sanzioni alla Russia, Putin risponde all’Occidente: “Atto ostile ma inutile”

News recenti che potrebbero piacerti

LE NOTIZIE DEL GIORNO - Secondo Putin, le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Trump "sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni tra i due Paesi", ma "non avranno un impatto significativo sull'economia russa" - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Ucraina, nuove #sanzioni contro #Mosca #23ottobre #Tv2000 #Russia #Ue #Zelensky #UkraineRussiaWar @tg2000it - X Vai su X

Nuovo strappo Trump-Putin dopo le sanzioni americane - Nuovo strappo tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo il vertice di Budapest saltato e l’annuncio delle nuove sanzioni americane contro i Rosneft e Lukoil. Segnala lapresse.it

Guerra Ucraina, scontro Trump-Putin su petrolio, lo zar: “Sanzioni atto ostile". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, scontro Trump- Da tg24.sky.it

Putin respinge l’impatto delle nuove sanzioni statunitensi sull’economia russa - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì che le nuove sanzioni statunitensi non avrebbero alcun effetto sull’economia russa, descrivendole come "un tentativo di fare ... Segnala it.investing.com