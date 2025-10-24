Nuove competenze per servizi sociali inclusivi | aperte le iscrizioni al

Si apriranno a breve e resteranno aperte fino al 15 dicembre 2025 le iscrizioni al “Master di I livello per la specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale” dell’Università di Siena.Il nuovo percorso formativo post laurea. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manildo: "Autonomia? Zero nuove competenze e zero risorse in più rimaste in Veneto" #Manildo #autonomia #Veneto - facebook.com Vai su Facebook

Nuove competenze, nuove opportunità! Con EDO, il percorso di Educazione Digitale per l'Occupazione promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impari il digitale e costruisci il tuo futuro professionale. https://cloud.edo.lavoro.gov.it/ui - X Vai su X

Servizi sociali, nuove tariffe e piccoli aumenti - I servizi sociali del Comune di Bondeno hanno aggiornato le tariffe per il 2026. Scrive ilrestodelcarlino.it

Servizi sociali e lavori pubblici: nuove nomine e vecchi problemi - Per quanto riguarda il sociale, c’è da mettere mano al bando per i buoni spesa, per i quali sono stati accantonati 150mila euro e vedrà il comune concedere contributi in ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Per una governance fondata sull’ascolto: le nuove sfide del welfare - Le crescenti marginalità e le numerose crisi impongono un nuovo passo nel percorso di attuazione della sussidiarietà, che deve essere segnato dalla relazione tra soggetti sociali e istituzionali per g ... Lo riporta vita.it