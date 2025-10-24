Nuove armi e sanzioni economiche | ecco come i Volenterosi vogliono piegare Putin

Continuare la pressione su Vladimir Putin, sia dal punto di vista militare, inviando nuove armi a Kiev, sia economico, congelandone gli asset. È la posizione della Coalizione dei Volenterosi riunitasi ieri a Londra. “È il momento di fare pressione, perché è l’unico modo per far cambiare idea a Putin, l’unico modo per portarlo al tavolo delle trattative e fermare le uccisioni”, ha dichiarato il premier britannico, Keir Starmer, all’inizio del vertice. “Siamo tutti d’accordo che i combattimenti devono cessare e che i negoziati devono iniziare dalla linea di contatto attuale”, ha proseguito Starmer, secondo il quale Donald Trump ha “ragione” a imporre sanzioni alle compagnie petrolifere russe e la pressione deve essere mantenuta fino a quando Putin non dimostrerà di “essere davvero serio riguardo alla pace”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nuove armi e sanzioni economiche: ecco come i Volenterosi vogliono piegare Putin

Altre letture consigliate

Il Presidente ucraino #Zelensky è a #Bruxelles, partecipa al Consiglio europeo. Agli alleati chiede più armi contro la #Russia e nuove sanzioni per fermare la guerra in #Ucraina. Ma gli attacchi di #Mosca intanto non si fermano. - facebook.com Vai su Facebook

#GuerraUcraina, Putin: "Presto possibile acquisizione di nuove armi" Vai su X

Nuove armi e sanzioni economiche: ecco come i Volenterosi vogliono piegare Putin - Continuare la pressione su Vladimir Putin, sia dal punto di vista militare, inviando nuove armi a Kiev, sia economico, congelandone gli asset ... Segnala lanotiziagiornale.it

Nuove sanzioni alla Russia, Putin risponde all’Occidente: “Atto ostile ma inutile” - Dopo le sanzioni americane ai colossi del petrolio russi è arrivata la risposta di Vladimir Putin, che sui Tomahawk avverte: "Se inviati a Kiev nostra risposta sarà sbalorditiva". Secondo panorama.it

Petrolio: nuove sanzioni a Mosca da Trump e UE, ma resta il nodo degli acquisti di Cina e India - Washington ha annunciato nuove sanzioni contro le due maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil, per fare pressione su Putin, affinché negozi un accordo di pace in Ucraina. in20righe.it scrive