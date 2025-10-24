Nuova vita per la torretta di avvistamento nella valle della Canna | l' inaugurazione

24 ott 2025

È stata inaugurata questa mattina la nuova torretta di avvistamento dell’avifauna di Valle Mandriole, anche detta valle della Canna, in fregio al fiume Lamone, in una delle aree umide più significative del Parco del Delta del Po, a pochi passi dalla foresta allagata di Punte Alberete. La nuova. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

