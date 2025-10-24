Nuova vita per la torretta di avvistamento nella valle della Canna | l' inaugurazione

Ravennatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata questa mattina la nuova torretta di avvistamento dell’avifauna di Valle Mandriole, anche detta valle della Canna, in fregio al fiume Lamone, in una delle aree umide più significative del Parco del Delta del Po, a pochi passi dalla foresta allagata di Punte Alberete. La nuova. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

nuova vita torretta avvistamentoValle Mandriole, inaugurata la nuova torretta di avvistamento dell’avifauna - È stata inaugurata questa mattina la nuova torretta di avvistamento dell’avifauna di Valle Mandriole, anche detta valle della Canna, in fregio al fiume Lamone, in una delle aree umide più ... Lo riporta ravenna24ore.it

nuova vita torretta avvistamentoTaglio del nastro alla nuova torretta di avvistamento dell’avifauna di Valle Mandriole - È stata inaugurata questa mattina la nuova torretta di avvistamento di Valle Mandriole, accanto al fiume Lamone lungo la Romea. Segnala ravennawebtv.it

nuova vita torretta avvistamentoValle Mandriole, ricostruita la torretta di avvistamento nel Parco del Delta del Po foto - Sorge di nuovo, tra le acque e i canneti di Valle Mandriole, la torretta di osservazione dedicata all’avifauna: un punto di riferimento per naturalisti e ... Scrive ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Vita Torretta Avvistamento