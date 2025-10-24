Nuova vita in piazzale degli Umiliati Restyling da 3 milioni di euro | | Alberi e spazi per gioco e sport

Una piazza vera, vissuta e colorata, con alberi tutt’attorno e un percorso verde che la taglierà all’interno, attrezzato con panchine e collegato con i campi del Parco GruBria lì accanto. Un’area che metterà a disposizione 7 diversi spazi per il gioco e lo sport, oltre a una pista per la corsa. Tutto ciò mantenendo e migliorando gli spazi per le bancarelle del mercato, dotato finalmente di ogni servizio necessario. Sarà questo il nuovo volto di piazzale degli Umiliati, la grande spianata d’asfalto più nota in città come piazza del mercato. Una faccia completamente diversa che punta a trasformare quel luogo in una piazza da poter vivere tutti i giorni, non soltanto il lunedì in occasione del mercato o nel weekend del Luna Park durante la Sagra lissonese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova vita in piazzale degli Umiliati. Restyling da 3 milioni di euro:: "Alberi e spazi per gioco e sport"

