Nuova via Paglia parcheggi blu dimezzati e più marciapiedi | lavori al via in primavera
Bergamo. Meno parcheggi a pagamento, più spazi pedonali e verde, per una maggior vivibilità. È questo il concetto dietro alla riqualificazione di via Paglia che partirà nella prossima primavera, con l’obiettivo di dare alla città entro Natale 2026 un nuovo spazio. Il progetto che riguarda i circa 600 metri a senso unico di percorrenza da via Bonomelli a largo Medaglie d’Oro è stato approvato dalla Giunta giovedì 23 ottobre e ufficialmente presentato dall’Amministrazione comunale, nelle figure degli assessori ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza Ferruccio Rota e Giacomo Angeloni, insieme allo studio di progettazione 6AB architets&co, rappresentato da Massimo Rapanà, Ivan Rapanà e Gloria Piccolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
