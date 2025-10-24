Nuova raccolta rifiuti se ne parla in un incontro in Sant’Ilario
Giovedì 30 ottobre alle ore 20,30 all’Auditorium Sant’Ilario di via Garibaldi 17 si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per approfondire le novità relative alla nuova modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti. L’incontro si inserisce nelle attività informative promosse dal Comune di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
"LA TIRANNIA DEL TEMPO": LA NUOVA RACCOLTA DI POESIE DI FRANCO MOSCA. NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA "DIALOGHI D'AUTORE" GIOVEDÌ 23 OTTOBRE ALLE 17,00 INCONTRO ALLA BIBLIOTECA BASSANI DI BARCO. INGRESSO LIBERO - facebook.com Vai su Facebook
Ecco come funziona la nuova raccolta dei rifiuti RAEE a domicilio - La legge 147/2025, in vigore dall’8 ottobre, introduce la raccolta domiciliare tramite distributori, che consente il ritiro gratuito dei RAEE direttamente presso le abitazioni, senza l’obbligo di ... Da energiaoltre.it
Cambia la raccolta dei rifiuti. Il Comune ne parla con i cittadini - L’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto ha messo in calendario due incontri coi cittadini per fare chiarezza sulla gestione della raccolta e dello smaltimento ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Nuova raccolta dei rifiuti, conto alla rovescia - Dal 9 giugno verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti stradali. Segnala ilrestodelcarlino.it