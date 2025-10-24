Nuova raccolta rifiuti se ne parla in un incontro in Sant’Ilario

Ilpiacenza.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre alle ore 20,30 all’Auditorium SantIlario di via Garibaldi 17 si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per approfondire le novità relative alla nuova modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti. L’incontro si inserisce nelle attività informative promosse dal Comune di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

