Nuova Piccola di Lecco la Lega critica | Grande occasione mancata serve cura per i rioni esistenti
L'inaugurazione della "Piccola", nell'area degli ex magazzini ferroviari, è stata presentata come il simbolo della rinascita della città. Ma per la Lega Lombarda è tutt'altro: una grande occasione mancata, il segno di un'amministrazione che preferisce gli annunci ai risultati concreti.“Dopo oltre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inaugurata la nuova Piccola: «Uno spazio che racconta il saper fare lecchese» L’ex area industriale è stata riqualificata dopo anni di abbandono e problemi di sicurezza. Ora ospiterà eventi e un ristorante - facebook.com Vai su Facebook
INAUGURATA LA NUOVA “PICCOLA”: DA EX SCALO MERCI A NUOVO URBAN CENTER - La stecca sud, ancora in cantiere, accoglierà un mercato coperto, servizi igienici per l’area mercatale, ... Lo riporta lecconews.news
La Piccola inizia a vivere con l’Urban Center. Giovedì si inaugura la stecca nord - Da ottobre a dicembre un primo calendario di laboratori, workshop e incontri: “Non vogliamo un luogo statico, ma plasmato da chi lo frequenta” LECCO – Dopo decenni ... Riporta lecconotizie.com
Ex Piccola, gli spazi ai cittadini dopo i cantieri - Era lo scalo ferroviario con magazzini costruiti all’inizio del Novecento. Riporta msn.com