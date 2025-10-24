Lecco – Auto che volano, quadricotteri, aerotaxi, droni per passeggeri. No, non è una scena di un film di fantascienza. Li vedremo veramente sfrecciare a pelo d’acqua sul lago, solcare il cielo tra Lecco, Como e le altre località turistiche, sfiorare le pendici del Resegone. Trasporteranno facoltosi turisti stranieri, uomini di affari, magnati, ma anche soccorritori e pazienti. Potrebbe succedere prima di quanto ci immaginiamo, forse già nel 2028. Il Progetto di Urban air mobility del Lario, cioè di mobilità urbana aerea tra i territori del lago di Como decolla da Lecco, dove è stato presentato ieri in Camera di Commercio alla presenza di esperti di aeroporti e voli civili, professori universitari, investitori, politici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova mobilità, il futuro sul Lario è Blade Runner: quadricottere e aerotaxi fra lago e montagne