Nuova fognatura e fibra ottica Sarà un novembre di cantieri E parte la pulizia dei tombini

Lavori pubblici, a Carmignano proseguono i cantieri di Enel, Publiacqua, Open Fiber e Fibercop ma la pioggia di questi giorni rallenta il calendario previsto. Anche il mese di novembre sarà caratterizzato da molti cantieri. La nuova fognatura, dopo l’installazione della conduttura, sull’asse via Carmignanese-via Vergheretana, prosegue con le opere accessorie: il cantiere si è spostato in via Parenti, dove rimarrà fino a fine mese, con circolazione, in un tratto, a senso alternato. Lavori alla fognatura anche in via Malinoci, fino a via Pistoiese, dalla prossima settimana per tutto novembre, e in via Bartali limitatamente ad ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

