Nuova delega Anci per Alvaro Ricci | coordinamento tra Comuni e Unitus

Viterbotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della riunione del consiglio direttivo di Anci Lazio, svoltasi lo scorso 22 ottobre, al consigliere comunale di Viterbo Alvaro Ricci, capogruppo del Partito democratico, è stata conferita la delega per i rapporti con l’Università della Tuscia.L’incarico prevede il coordinamento e la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

