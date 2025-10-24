Nuova delega Anci per Alvaro Ricci | coordinamento tra Comuni e Unitus
Nel corso della riunione del consiglio direttivo di Anci Lazio, svoltasi lo scorso 22 ottobre, al consigliere comunale di Viterbo Alvaro Ricci, capogruppo del Partito democratico, è stata conferita la delega per i rapporti con l’Università della Tuscia.L’incarico prevede il coordinamento e la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
