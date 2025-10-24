"Con Energi@ Artigiana diamo vita a un progetto concreto di comunità energetica e solidale, capace di unire il mondo dell’artigianato, le istituzioni e la società civile in un percorso di responsabilità ambientale e innovazione economica. È un passo importante verso una Prato più sostenibile e autonoma dal punto di vista energetico, in cui imprese e cittadini collaborano per il bene comune". Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato, ha così presentato "Energi@ Artigiana", realtà nata per iniziativa di Confartigianato, della Diocesi di Prato e del Consorzio Multienergi@ che nelle intenzioni dei promotori dovrà "produrre, condividere e utilizzare energia da fonti rinnovabili in modo sostenibile, partecipato e solidale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova comunità energetica. Missione sostenibilità. Diocesi e artigiani insieme