Nuova Audi Q3 in anteprima da Bonaldi
Martedì 4 novembre 2025 l'innovazione incontra lo stile nel cuore del territorio lecchese: presso la concessionaria Audi Bonaldi di Garlate (LC) verrà infatti presentata in anteprima la nuova Audi Q3. Un'occasione unica – rivolta a chi ama la guida, il design raffinato e la tecnologia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
L’eleganza prende forma. La nuova Audi Q3 si svela nel cuore storico di Ferrara, tra architetture senza tempo e spazi moderni. Ogni linea, ogni dettaglio racconta la perfetta fusione tra design distintivo e tecnologia avanzata. Un’esperienza visiva che celebr - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Audi A2 e-tron alla prova del Nürburgring: continua lo sviluppo della compatta elettrica - X Vai su X
La nuova Audi Q3 costa meno della precedente: è un segnale per il mercato - La terza generazione del modello più venduto in Italia del marchio tedesco cresce in tecnologia e contenuti ma con una strategia sul prezzo che risponde ... Secondo avvenire.it
Audi Q3 Sportback, stile coupé e anima sportiva - In occasione del media test drive della nuova Audi Q3, a Palermo, nella location innovativa del Molo Trapezoidale, è stata svelata per la prima volta in Italia la nuova Q3 Sportback che arriverà negli ... Scrive ansa.it
Scopri la nuova Audi Q3 2026 nella prova delle versioni diesel e mild hybrid. Design, tecnologie, prezzi, schede tecniche - Scopri la nuova Audi Q3 2026, proposta con motori Diesel a benzina, mild e plug- Secondo motorbox.com