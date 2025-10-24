Nuova Audi Q3 in anteprima da Bonaldi

Leccotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 4 novembre 2025 l'innovazione incontra lo stile nel cuore del territorio lecchese: presso la concessionaria Audi Bonaldi di Garlate (LC) verrà infatti presentata in anteprima la nuova Audi Q3. Un'occasione unica – rivolta a chi ama la guida, il design raffinato e la tecnologia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

