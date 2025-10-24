Nuova attività a Terni | Valorizzare il talento ed insegnare disciplina rispetto e passione
Una nuova sede per la Kineo Dance Academy ossia l'accademia di danza parte del circuito nazionale Kineo, gestito dalla Società Sportiva Wellness Factory Ssd Arl ed affiliata al Movimento Sportivo Popolare e al Council International Dance. Domenica 26 ottobre è prevista l'inaugurazione
