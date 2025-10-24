Nuoto World Cup a Toronto Record italiano 200 dorso di Ceccon
Roma, 24 ott. (askanews) – Il record italiano, quasi preannunciato una settimana fa, di Thomas Ceccon nei 200 dorso vinti dal magiaro Hubert Kos che diventa l’uomo più veloce dei sempre. Il record del mondo del padrone di casa Josh Liendo nei 100 farfalla che scalza la leadership dello svizzero Noè Ponti. Le finali della prima giornata della terza tappa della World Cup a Toronto regalano fuochi d’artificio attesi e un antipasto succulento di ciò che potrà ancora accadere. Nei 200 dorso più veloci della storia arriva l’atteso squillo di un funambolico Thomas Ceccon che si prende secondo posto e soprattutto abbassa di nove decimi il record italiano di 1’48?43 siglato da Lorenzo Mora nell’occasione terzo in 1’50?32. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
