Nuoto Thomas Ceccon secondo e col record italiano nei 200 dorso in vasca corta! Primati del mondo di Kos e di Liendo a Toronto
Acqua bianca nella piscina da 25 metri di Toronto (Canada) per la prima giornata di gare dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Tra le corsie le emozioni non sono mancate e una spruzzata d’azzurro c’è stata. Il riferimento è al “solito” Thomas Ceccon. Il campione olimpico dei 100 dorso è cresciuto di livello nel corso di questa competizione e nella finale dei 200 dorso l’ha dimostrato. Ceccon, infatti, è giunto secondo e ha stabilito il nuovo record italiano della distanza, portando il limite dall’ 1:48.43 di Lorenzo Mora all’ 1:47.49 della gara canadese. Per il nostro portacolori un miglioramento di oltre un secondo, visto quanto aveva nuotato a Westmont (USA) la scorsa settimana, ovvero 1:48. 🔗 Leggi su Oasport.it
