Nuoto Pinnato | La sogese ai mondiali in egitto Trevisani un’altra impresa Brilla anche Panzarini

Ai mondiali di nuoto pinnato, in programma a El Alamein, la Sogese Record Team conquista una medaglia d'argento grazie ad Angela Trevisani. Angela strappa il secondo posto nella staffetta mista 4x150 Elimination Race. Insieme con Trevisani i protagonisti di questo podio azzurro sono Paolo De Pasquale, Silvia Belli e Jacopo Bianchi. L'oro va al team padrone di casa dell'Egitto, mentre il bronzo finisce in Grecia. Angela è già stata campionessa del mondo in questa specialità nel 2023, mentre nel 2024 la gara è stata annullata causa maltempo. Trevisani, allenata dallo staff tecnico diretto da Federico Nanni, conquista anche la quarta piazza nella staffetta mista 4x1000.

