Nunzia De Stefano e Matteo Garrone presentano Malavia alla Festa del Cinema di Roma
Dopo l’esordio visto alla Mostra di Venezia, Nevia, Nunzia De Stefano torna a dirigere un lungometraggio per il cinema, Malavia, presentato nella sezione Freestyle della 20° edizione della Festa del Cinema di Roma. “Malavia nasce dalla necessità di indagare il mondo dei giovani d’oggi. Anche il fatto che io sia madre, mia ha spinto a affrontare questo tema, anche alla luce del fatto che mio figlio ama la musica rap proprio come il protagonista del film.” ha spiegato Nunzia De Stefano in occasione della conferenza stampa esclusiva organizzata per il film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
MALAVIA - Il poster ufficiale del film di Nunzia De Stefano, venerdì l’anteprima alla Festa del cinema di Roma - X Vai su X
Amata con Miriam Leone e Stefano Accorsi al cinema dal 23 ottobre al 26 ottobre ore 19.00 escluso sabato il film racconta la storia di Nunzia, una giovane studentessa fuori sede che affronta da sola una gravidanza indesiderata e tenuta segreta. Dopo il parto, - facebook.com Vai su Facebook
I trapper della “Malavia” di Nunzia De Stefano: un mondo autentico con qualche forzatura - Esordio di successo alla regia per Nunzia De Stefano, con il peso e il fiuto di un produttore come Matteo Garrone, che in Malavia riconosce un’operazione affine al suo cinema della realtà cruda e ... Da ilfattoquotidiano.it
Matteo Garrone: “Il cinema italiano non va male, semplicemente oggi si guarda in tanti modi diversi” - Alla Festa di Roma per presentare il film di Nunzia De Stefano “Malavia” che ha prodotto, il regista commenta i tagli al Fondo unico per lo spettacolo: “Dobbiamo difendere la sala ma anche permettere ... Riporta msn.com
Fesat Cinema Roma: Malavia di Nunzia De Stefano - Diretto da Nunzia De Stefano e presentato alla Festa del Cinema di Roma, MALAVIA, racconta la storia di un giovane ragazzo napoletano, che frequenta la terza media ma vive per il rap. Segnala tg24.sky.it