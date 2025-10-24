Nozze d’oro a Quarrata le coppie festeggiano tutte insieme

Quarrata (Pistoia), 24 ottobre 2025 – Si è tenuto giovedì 23 ottobre il tradizionale appuntamento organizzato dal Comune di Quarrata per celebrare le coppie che nel 2025 festeggiano i 50 anni di matrimonio. Un’iniziativa ormai consolidata che ogni anno unisce generazioni diverse nel segno dei valori più autentici della famiglia e della comunità. Sono ben 108 le coppie quarratine che hanno raggiunto questo traguardo, essendosi sposate nel 1975. Un anno lontano, in cui, come ha ricordato l’amministrazione comunale, Luciano Caramelli succedeva a Vittorio Amadori come sindaco, e la città contava appena 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

