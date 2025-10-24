Novena delle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione | primo giorno

La nostra preghiera è una carezza d’amore per loro, un sollievo nella pena dell’attesa di poter raggiungere finalmente il Paradiso, che loro contraccambiano prendendo a cuore le nostre situazioni. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

