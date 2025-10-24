Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione | primo giorno

Lalucedimaria.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra preghiera è una carezza d’amore per loro, un sollievo nella pena dell’attesa di poter raggiungere finalmente il Paradiso, che loro contraccambiano prendendo a cuore le nostre situazioni.  Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena alle anime sante del purgatorio per sbloccare ogni situazione primo giorno

© Lalucedimaria.it - Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione: primo giorno

Argomenti simili trattati di recente

novena anime sante purgatorioNovena delle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione: primo giorno - Preghiamo il primo giorno per ottenere la loro potente intercessione. Scrive lalucedimaria.it

Diocesi: Cefalù, dalla Cei 124mila euro per il restauro della chiesa delle Anime Sante del Purgatorio di Caltavuturo - L’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana ha concesso, su richiesta del vescovo di Cefalù, mons. Lo riporta agensir.it

VICENDE – Le Anime Sante nei racconti popolari dei Castelli Romani - Nei racconti del focolare dei Castelli Romani le anime del Purgatorio, conosciute comunemente come Anime Sante, occupano una certa rilevanza quasi quanto i fantasmi e le streghe. Come scrive ilmamilio.it

Cerca Video su questo argomento: Novena Anime Sante Purgatorio