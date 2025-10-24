Novara la gestione della parte storica del De Pagave affidata a Nuova Assistenza

É stata affidata, con uno specifico bando, alla cooperativa Nuova Assistenza la gestione della parte storica dell'istituto De Pagave, interessata da lavori di recupero finanziati dal Pnrr.Oggi la parte storica della struttura ereditata dal Comune grazie a un lascito vincolato a finalità sociali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

