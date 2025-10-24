Nouvelle Vague recensione | più che un grande film una lettera d' amore al cinema
Da Cannes alla Festa del Cinema di Roma, il film con cui Richard Linklater si immerge totalmente in territorio francese per raccontare il making of di Fino all'ultimo respiro. Da non perdere. "Voglio immergermi nel 1959 con la mia macchina da presa e ricreare l'epoca, le persone, l'atmosfera. Voglio frequentare la cerchia della Nouvelle Vague." 13 anni fa, con questo intento, Richard Linklater, tra i più significativi rappresentanti del cinema indipendente americano, insieme agli sceneggiatori Holly Gent e Vince Palmo, ha iniziato ad accarezzare l'idea di poter intraprendere un viaggio dentro quel paese dei balocchi che nel suo immaginario di giovane aspirante regista, deve essere sembrata la Parigi della Nouvelle Vague e di miti cinematografici come Jean-Luc Godard, Francois Truffaut e tutti gli altri esponenti della "nuova onda" di fine anni '50. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
