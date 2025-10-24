Notte di pioggia e vento in Friuli | trenta interventi e neve sulle Giulie

Il maltempo ha sferzato la regione nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre. Un fronte perturbato ha attraversato il Friuli Venezia Giulia da ovest verso est, portando piogge diffuse, rovesci e temporali sparsi. Nel corso dell’evento si sono registrati venti sostenuti e un repentino calo delle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

