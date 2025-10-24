Notre-Dame de Paris de pierre de mots et de flammes
Martedì 11 novembre alle ore 18:30, presso la sede dell’Alliance Française di Trieste in Piazza Sant’Antonio Nuovo, 2, si inaugurerà la mostra documentaria , ideata e prodotta dall’Alliance Française di Bari, a cura di Michel Delon (Sorbonne. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. . Rosario di Lourdes - October 25, 2025 Il Rosario dalla Grotta di Lourdes, tutti i giorni alle h.18 Formulate un'intenzione di preghiera https://www.lourdes-france.org/it/intention-priere/?p=Y Fate deporre una candela https://w - facebook.com Vai su Facebook
À l’instar du Plan Sécurité cathédrales créé par le Président de la République @EmmanuelMacron à la suite de l’incendie de Notre-Dame, j’annonce la mise en place d’un fonds sûreté dédié à la sécurisation de nos sites patrimoniaux : musées, monuments, li - X Vai su X
Notre Dame de Paris 2026 al Teatro Arcimboldi di Milano: date, come arrivare e tutto quello che c’è da sapere - Notre Dame de Paris 2026: l’opera popolare più amata al mondo torna a Milano con nuove date al Teatro Arcimboldi Il 2026 segna un ritorno trionfale per Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna fi ... Segnala milanolife.it
“Notre-Dame de Paris, de pierre, de mots et de flammes” - Dame di Parigi, il 15 aprile 2019, che aveva coinvolto emotivamente il mondo intero, il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron aveva ... Scrive triesteprima.it
Notre-Dame de Paris è facilmente accessibile senza biglietto? C'è ancora la coda? - 000 visitatori in un solo mese, l'edificio restaurato sta attirando folle impressionanti. Secondo sortiraparis.com