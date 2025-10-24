Nothing OS 4.0 introduce annunci nella schermata di blocco ma c’è un rimedio

Tuttoandroid.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La funzione Lock Glimpse sembra proprio introdurre annunci nella schermata di blocco di Nothing OS 4.0: per fortuna c'è un modo per evitarli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

nothing os 40 introduce annunci nella schermata di blocco ma c8217232 un rimedio

© Tuttoandroid.net - Nothing OS 4.0 introduce annunci nella schermata di blocco, ma c’è un “rimedio”

Leggi anche questi approfondimenti

nothing os 40 introduceAddio interfaccia pulita: Nothing ci mette la pubblicità - 0 Open Beta per Phone 3a introduce "Lock Glimpse", una funzione che potrebbe mostrare pubblicità sulla schermata di blocco. Come scrive msn.com

nothing os 40 introduceNothing OS 4.0 Beta arriva su Phone (3a) e (3a) Pro: ecco tutte le novità - L'update da 2,21 GB introduce nuove funzioni, scopriamole insieme. Riporta multiplayer.it

Nothing OS 4.0 gets detailed ahead of its Open Beta rollout - He has covered tech for over a decade with multiple publications, including the likes of Times Internet, ... Da androidpolice.com

Cerca Video su questo argomento: Nothing Os 40 Introduce