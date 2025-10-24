Nonnina di 100 anni si rompe il femore cadendo in casa all' ospedale Santa Croce di Moncalieri glielo ricostruiscono

I medici dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri hanno operato un'anziana italiana di 100 anni che lo scorso 16 ottobre 2025 era caduta in casa, fratturandosi il femore destro. Il giorno successivo le équipes dei reparti di ortopedia e di anestesia e rianimazione è stato eseguito un intervento di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

