Non solo Report le denunce col silenziatore colpiscono anche gli attivisti climatici
Non solo Report riceve denunce e querele. Lo sa bene Michele Giuli, insegnante precario a Roma e uno dei attivisti che ha dato vita al movimento climatico «Ultima Generazione», che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mi chiamavo Regina Peruzza. Avevo 47 anni e una tabaccheria in centro a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. La sera del 30 gennaio 1991, qualcuno entrò nel mio negozio e mi sparò due colpi alla testa con una pistola calibro 7.65 dotata di silenziatore. - facebook.com Vai su Facebook