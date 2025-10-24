Non solo relax Aperitivi con dj set E una serata dantesca

Per l’autunno a De Montel - terme Milano non solo aufguss e messaggi, ma anche eventi gastronomici e culturali. Appuntamento quotidiano con l’aperitivo: dal lunedì alla domenica dalle 18 alla chiusura del centro, un menu’ a buffet ispirato alla stagionalità. Tutti i giovedì, inoltre, fino dicembre dalle 18 alle 22, nella corte interna, l’originale aperitivo con tanto di accappatoio sarà accompagnato da un dj set. Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica a partire dalle 15, per tutto il periodo delle festività, verrà allestito ’The Crepes Bar’: un angolo dolce e salato. Tornano poi gli appuntamenti con il Water Pilates, i corsi che uniscono i benefici del pilates alla resistenza dell’acqua che migliorano la postura, la respirazione e il tono muscolare senza stressare le articolazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Non solo relax. Aperitivi con dj set. E una serata dantesca

