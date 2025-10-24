Non solo Gila | duello Inter-Milan per il top player del Bayern

Sportface.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è solo Mario Gila nei radar di Inter e Milan: i due club lombardi hanno messo gli occhi anche sul top player del Bayern Monaco. Non c’è solo Mario Gila della Lazio nei pensieri di Inter e Milan. I due club lombardi condividono un altro obiettivo di mercato per la difesa: la strada porta dritta in Baviera. Si tratta di un campione d’Italia, uno che ha fatto la storia recente del Napoli: Kim Min-Jae. Il difensore sud-coreano è finito nuovamente al centro del mercato italiano: le due società di Milano starebbero muovendo dei   passi concreti per assicurarsi il suo cartellino in vista di gennaio. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gila duello inter milanTop player lascia la Lazio a gennaio: derby Inter-Milan, ecco chi è in vantaggio - Nella prossima finestra invernale si profila un duello di mercato niente male tra Inter e Milan per un giocatore a scadenza della Lazio ... Scrive calciomercato.it

gila duello inter milanCalciomercato Milan, Gila resta un obiettivo per giugno: tutte le difficoltà dell’operazione - Il Milan valuta Mario Gila per la difesa a partire dalla prossima stagione: l’ex Real Madrid nel mirino di diverse big. Secondo notiziemilan.it

gila duello inter milanLazio, Gila prepara l'addio a fine stagione: nuove voci di mercato su Inter e Milan - Mario Gila ha tenuto in piedi la Lazio domenica scorsa a Bergamo sul campo dell' Atalanta, frenata sul pareggio per 0- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gila Duello Inter Milan