Non solo Aurelia arredamenti e Scavolini Cucine sparite e dipendenti senza stipendio anche in un altro store

Non solo Aurelia Arredamenti e Scavolini: un altro superstore, l’Alpa Arredamenti a Monterotondo, avrebbe incassato per mesi gli acconti dei romani per mobili e cucine mai consegnate, prima di chiudere completamente i battenti. Una delle vittime racconta a RomaToday una storia speculare a quella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cucine mai consegnate, dopo l'inchiesta di RomaToday interviene Codici: "Serve chiarezza su Aurelia Arredamenti"

Tomassi Arredamenti

Cucine mai consegnate, dopo l'inchiesta di RomaToday interviene Codici: "Serve chiarezza su Aurelia Arredamenti" - Presentato anche una segnalazione all'antitrust: "Il richiamo a offerte strepitose e la corsa contro il tempo per assicurarsele sono diventati ormai un classico, ma ciò non significa che siano pratich ...

Chi è l'uomo delle cucine sparite e com'è nato il tracollo che ha lasciato centinaia di romani senza mobili - I retroscena del gruppo imprenditoriale che, con ritardi nelle consegne e acconti non restituiti, è al centro di centinaia di denunce.

Cucine Aurelia Arredamenti, promesse sconti — ma quanti clienti restano senza cucina? rivolgiti all'associazione consumatori - Negli ultimi mesi si parla molto delle promozioni "svuota tutto" di Aurelia Arredamenti / Scavolini Roma, con sconti fino al 60%.