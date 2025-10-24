Non risponde ai pm il funzionario della Regione arrestato con una mazzetta da mille euro

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha deciso di non rispondere alle domande dei pm, Antonio Librizzi, 62 anni, il funzionario della Soprintendenza del mare sorpreso ieri (giovedì 23 ottobre) dalla guardia di finanza con una mazzetta da mille euro in un'agenda, che li era stata appena consegnata da un imprenditore. Ha dichiarato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Risponde Pm Funzionario Regione