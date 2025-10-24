Non risponde ai pm il funzionario della Regione arrestato con una mazzetta da mille euro
Ha deciso di non rispondere alle domande dei pm, Antonio Librizzi, 62 anni, il funzionario della Soprintendenza del mare sorpreso ieri (giovedì 23 ottobre) dalla guardia di finanza con una mazzetta da mille euro in un'agenda, che li era stata appena consegnata da un imprenditore. Ha dichiarato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Casi di decurtazione dell'indennità di posizione del Funzionario titolare di Elevata Qualificazione Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/45444/… Vai su X
Clima sempre più teso tra le due più importanti potenze mondiali. In un video diventato virale sui social un alto funzionario cinese, Victor Gao, ammonisce gli Stati Uniti sulla potenza militare del suo Paese. “Se volete la guerra, otterrete la guerra. Se volete dist - facebook.com Vai su Facebook