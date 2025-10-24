Non più mattoni ma algoritmi | ecco cos’è la Quant Generation la nuova ricchezza dei giovani italiani

Mai sentito parlare di Quant Generation? Sono i giovani (La GenZ e Millennials) che in Italia non riescono più a comprare casa e allora? Si sono trasformati in investitori, che usano la tecnologia per prendere decisioni finanziarie basate su dati e modelli matematici anziché sull’istinto. Attraverso app e algoritmi investono con un approccio quantitativo. Da qui il nome. Addio sogno del mattone, benvenuta era dell’oro: la Quant Generation. Un tempo comprare casa era sinonimo di stabilità e successo, significava “avercela fatta”. Oggi è sempre più difficile per un giovane. Secondo le ultime analisi immobiliari, a Milano servirebbero 147 anni di stipendio medio per acquistare un appartamento di proprietà. 🔗 Leggi su Panorama.it

