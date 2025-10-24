Non ne trovo uno Spunta il post al veleno di Bonaccini | bufera nel Pd

Ilgiornale.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dinamiche all’interno dei partiti politici sono sempre molti difficili e complicate da comprendere. Di certo c’è che tra le fila del Partito democratico, da diversi anni a questa parte, è iniziata una vera e propria guerra ideologica tra i riformisti guidati da Stefano Bonaccini, ex governatore dell’Emilia Romagna, e Elly Schlein, attuale segretaria del Pd. L’ultimo episodio che ha fatto scatenare l’ennesima diatriba interna è una riunione programmata tra riformisti dem. Un convegno al quale, un po' a sorpresa, Bonaccini – esponente dello stesso riformismo dem – non è stato invitato. Una presa di distanza netta che l’ex governatore emiliano ha voluto criticare direttamente dal suo profilo social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

