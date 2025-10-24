Non ho accettato di lasciare il Manchester United

2025-10-24 20:48:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il capitano del Manchester United Bruno Fernandes afferma di non aver preso alcun accordo per lasciare il club, ma insiste che non discuterà del suo futuro fino a dopo la Coppa del Mondo 2026. Il 31enne è pronto a fare la sua 300esima presenza con lo United sabato contro il Brighton, con il club che cerca di registrare tre vittorie consecutive in Premier League per la prima volta sotto Ruben Amorim. Il nazionale portoghese Fernandes era fortemente legato al trasferimento all’Al-Hilal in estate, ma ha rifiutato un’enorme offerta da parte del club della Pro League saudita così come l’interesse di altre squadre in Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com