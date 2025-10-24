Non dovevo dirlo in tv… Rita Dalla Chiesa la rivelazione su Fabrizio Frizzi | tantissima emozione

Una confessione sincera e piena di emozione quella di Rita Dalla Chiesa, che durante la trasmissione La volta buona ha parlato del suo legame con Fabrizio Frizzi. Ospite di Caterina Balivo, la conduttrice ha condiviso ricordi privati e momenti intensi del passato, spiegando quanto tempo le sia servito per riuscire a parlarne con serenità. Un racconto toccante, che ha emozionato il pubblico e riportato alla memoria la storia di uno dei volti più amati della televisione italiana. Nel corso dell’intervista, Dalla Chiesa ha ricordato il matrimonio con Frizzi, celebrato nel 1992 e concluso dopo alcuni anni, ma con un legame che non si è mai spezzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

